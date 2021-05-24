توأم يتمتع بصحة جيدة بعد عمليتين جراحيتين في الرحم

المصدر: إعداد: نهى حوا

نجا توأم في بريطانيا من عمليتين جراحيتين منفصلتين لهما في الرحم أنقذتا حياتهما. وقد بلغت، الطفلة فلو وأختها التوأم أميليا، سبعة أشهر أخيراً وهما تتمتعان بصحة جيدة، لكن والديهما لا يزالان يتعافيان من المحنة التي مرا بها.

وكانت الأم، واسمها هنا، قد حملت بهما عن طريق التلقيح الاصطناعي، وفقاً لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية.

وصفت الأم تلك الساعات الأخيرة: «بعد أسبوعين حصلنا على نتيجة إيجابية في اختبار الحمل، وبعد أسابيع قليلة أجرينا فحصاً أظهر أنهما توأم».

عن حملها الأخير، قالت الأم: «تم وضع جنين واحد في رحمي، لكنه انقسم إلى قسمين، كما لو أنه مقدر لي أن أنجب توأم». سار حملها بسلاسة حتى بلغت الأسبوع العشرين من الحمل. فأخبرها الأطباء أن الفتاتين مصابتين بحالة نادرة تسمى متلازمة نقل الدم بين توأمين.

وقد ظهرت الحالة بسرعة وكانت خطيرة للغاية لدرجه أنه في غضون ساعات تم نقل الأم إلى غرفة العمليات، وكانت الجراحة فرصتها الوحيدة للبقاء على قيد الحياة. نجت الطفلتان من العملية لكن تم تشخيصهما بعد أيام أيضاً بتسلسل فقر الدم التوأم، فخضعتا مجدداً للجراحة ونجتا وولدتا في أكتوبر العام الماضي.