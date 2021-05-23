لبوة تهاجم مروضها وسط ذعر الجمهور

المصدر: إعداد: نهى حوّا

هاجمت لبوة هائجة مروض سيرك، خلال أحد العروض في روسيا، أخيراً، ناشبة مخالبها وفكها في جسده، وسط صياح الجمهور المذعور، الذي ضم أطفالاً، حيث أفيد أيضاً عن إصابة امرأة حامل بنوبة صرع، بسبب الصدمة.

وقد نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، مقطع فيديو عن الحادث المروع، الذي أفادت أنه يلي أحداث عدة مماثلة في روسيا، وسط دعوات من أنصار الدفاع عن الحيوانات لحظر استخدام الحيوانات الحية في السيرك.

وقبل الهجوم على المروض، كان بالإمكان مشاهدة اللبوة «فيجا» في مقطع الفيديو، وهي تلعب بشراسة مع لبوة أخرى داخل الحلبة، ثم هجومها مباشرة على المدرب ماكسيم أورلوف لحظة دخوله.

وقد حاول المروض وموظفون آخرون صد اللبوة المفترسة بالعصا، لكنها كانت قد تسببت في إصابات تطلبت علاج أورولوف في مستشفى موشكوفو بمنطقة نوفوسيبيرسك.

وفي أثناء ذلك، كان الأطفال وأولياء أمورهم يتدافعون، للخروج من خيمة السيرك مذعورين، حيث أفادت امرأة شهدت الواقعة تدعى فكتوريا: «كانت اللبوتان هائجتين»، وعندما هربنا سمعنا زئيراً شديداً.

ومن جهته، قال مروض السيرك بعد تلقيه العلاج في المستشفى: «ما حدث اليوم أمر نادر، لكن الحيوانات تبقى حيوانات»، مضيفاً أن اللبوة فيجا تبلغ خمس سنوات، وكانت صعبة الترويض منذ الصغر، ومؤكداً أنها لن تؤدي في السيرك بعد اليوم، وأنه سيناقش مع حدائق حيوانات، لاستبدالها بشبل صغير، وقد ألقى أورولوف باللائمة في هذه الحادثة على سيرك السفر في الأورال، الذي توقف عن العمل خلال الوباء، هذا في حين نقلت «ديلي ميل» عن مذيعة الأخبار افجينيا لكيانوفا قولها: «كم يفترض أن يصل عدد الحالات المماثلة قبل أن يتوقف الناس عن رؤية معاناة الحيوانات البرية على أنها تسلية للأطفال».