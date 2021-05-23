سلامة المحيطات صمام أمان في حياة البشر

المصدر: (دبي- اليازية البدواوي)

أفادت ورقة بحثية نُشرت في مجلة «الصحة العامة الأمريكية» بأن محيطات العالم «ترتبط بشكل معقد» بصحة الإنسان، وإصلاح الضرر، الذي يلحقه الإنسان بها سيفيد صحة الإنسان أيضاً.

وأكدت الورقة أن استعادة صحة «محيطات العالم» لما تمثله من جسم عالمي مترابط من المياه المالحة، يجب أن يكون من أولويات المجتمع الطبي والجمهور على نطاق واسع، وليس فقط علماء البحار.

وأضاءت الورقة على ما أحدثته أنشطة البشر من دمار في المحيطات، التي تغطي 71% من سطح الأرض، كالتلوث البحري وحموضة المحيطات والصيد الجائر وارتفاع مستوى البحار، ولفتت إلى أن السباحة في البحار الملوثة مرتبطة بكثير من الأمراض التنفسية والخاصة بالأمعاء كل عام، وأن المجتمعات الساحلية معرضة لانهيار الأرصدة السمكية، فيما الأطعمة البحرية مصدر حيوي لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والعلاجات الطبية، والمساحات الزرقاء، التي توفرها ترتبط بتحسن الصحة البدنية والعقلية.