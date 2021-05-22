ثلاثة يضربون واحداً.. رد رسمي على فيديو العنف في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الجهات الأمنية السعودية اليوم "السبت" القبض على الأشخاص الذين ظهروا في فيديو يعتدون بشكل عنيف على شاب داخل إحدى الصالات الرياضية في الرياض.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم التوصل إلى المتهمين، وهم 5 أشخاص من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، وفقاً لصحيفة "الرياض".

وكان النائب العام أمر بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل من اشترك في الواقعة، وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، كما شمل ذلك مصور المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان وسم "هاشتاغ" "ثلاث أشخاص يضربون واحد" قد تصدر مواقع التواصل في السعودية عقب انتشار مقطع مصوراً لثلاثة أشخاص اعتدوا بوحشية على شاب في إحدى الصالات الرياضية موثقين ذلك بالصوت والصورة.