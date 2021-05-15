العثور على ضفدع عملاق بحجم رضيع

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر أحد الصيادين على ضفدع بحجم رضيع في إحدى قرى جزر سليمان لكنه ليس بأمر مستغرب، فبعض القرويين يحبون تناوله أكثر من الدجاج، لكن من الصعب الإمساك به.

فـ"جيمي هوغو" البالغ من العمر 35 عامًا في جزر سليمان الواقعة جنوبي المحيط الهادي كان يبحث عن خنازير برية في رحلة صيد محلية، حتى صادف ضفدعًا عملاقًا بحجم طفل رضيع تقريبًا.

وشارك "هوغو" صورة للضفدع الضخم على Facebook وقد أثار ذلك الكثير من التعليقات المفاجئة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وتُظهر الصور صبيًا يمسك الضفدع الضخم وأرفقها بتعليق: "لم أصدق ما كنت أراه. إنه أكبر ضفدع رأيته في حياتي" وفق صحيفة الوطن.

وأردف يقول: "إنه بحجم طفل رضيع، هذا الضفدع المعروف باسم Cornufer guppyi، وهو أحد أكبر الضفادع في العالم".

يذكر أن ضفادع Cornufer guppyi تعتبر أنه من أكبر أنواع الضفادع في العالم، حيث تنمو الإناث بحجم يصل طولها إلى 250 مم (9.8 بوصة) ويبلغ وزنها 1 كجم (2.2 رطل) ولديها أذن مستديرة وأصابع اليدين والقدمين مكفوفة بالكامل.

يذكر أن جزر سليمان هي دولة تقع في جنوب المحيط الهادي. تتألف من أكثر من 990 جزيرة، مجموع مساحتها 28450 كم2. عاصمتها هونيارا. وعدد سكانها 500 ألف نسمة. اللغة الرسمية فيها هي اللغة الإنجليزية.

ترأسها الملكة إليزابيث الثانية بصفتها ملكة جزر سليمان، ويمثلها ديفيد فوناغي كحاكمٍ عام. أما رئيس الحكومة فهو مناسيه سوغاڤاري (حل محل غوردون دارسي ليلو في ديسمبر 2014)؛ مع العلم بأن سوغاڤاري كان قد تولى منصب رئيس وزراء البلاد مرتين قبل ذلك.