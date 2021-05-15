مجهولات الهوية.. مصرع سيدة وطفلتين دهساً تحت عجلات قطار الصعيد

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت سيدة وطفلتان مصرعهن على الفور، بعدما دهسهن قطار الصعيد بمزلقان مغاغة شمال مدينة المنيا المصرية، يوم أمس الجمعة.

وأفادت مديرية أمن المنيا أن اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع سيدة (35 سنة)، وطفلتين (3 و6 سنوات)، مجهولات الاسم والعنوان، دهسهن قطار 725 المتجه من أسوان إلى الإسكندرية، بمزلقان محطة سكك حديد مغاغة القبلي. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأوضحت مديرية الأمن أنه جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.