9000 اتصال بخدمة الطوارئ تلقي به في السجن

المصدر: (دبي - البيان)

وجد رجل إسباني، نفسه في مأزق بعد أن اتصل بالشرطة وخدمات الطوارئ ما يقرب من 9000 مرة منذ عام 2019، دون أي سبب حقيقي، وفق قناة «روسيا اليوم».

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن الرجل البالغ من العمر 49 عاماً من أوفييدو في شمال غربي إسبانيا، اعتقل الأسبوع الماضي بعد شكاوى من خدمة 091، التي تستقبل جميع المكالمات الهاتفية للشرطة الوطنية. وكشف التحقيق عن أنه كان يطلب باستمرار خطوط الطوارئ لأكثر من عامين «لغرض وحيد هو توبيخ العاملين وإهانتهم»، على حد قول الشرطة.

وأشار المحققون إلى أن الرجل لم يكن في حالة طارئة على الإطلاق. وبحسبما ورد، أجريت 3789 مكالمة إلى خط 091 و4957 مكالمة أخرى لخدمة الطوارئ 112 من بطاقته الهاتفية خلال هذه الفترة.

وأفادت تقارير إسبانية بأن المشغلين طلبوا مراراً من المتصل التوقف عن شغل خطوط الطوارئ المخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة، لكن الرجل تجاهل تلك المطالب، ويواجه الآن اتهامات بالعصيان الخطير. ويمكن أن تصل عقوبته إلى السجن من ثلاثة أشهر إلى عام.