سجن زوج تعمد إصابة زوجته بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا

قضت محكمة بحبس مواطن نمساوي لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لتعمده السعال في وجه زوجته لإصابتها بفيروس كورونا.

وقال والتر ايشنجير المتحدث باسم المحكمة في لينز إن المحكمة أصدرت هذا الحكم لمحاولة الرجل إزاء زوجته. كما أن الزوج تعدى جسديا على زوجته السابقة.

ووقع الحادث خلال البت في إجراءات طلاق الزوجين، حيث كانا لايزالان يعيشان سويا.

وقال ايشنجير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الرجل لم يرتد كمامة وهو في المنزل، وقام بالسعال أكثر من مرة نحو زوجته. كما أنه استخدم منشفتها.

كما حاول طردها من المنزل، حيث قام بجرها نحو الباب. وأكد طبيب أن الزوجة لديها إصابة في الرقبة ومصابة بفيروس كورونا.

وخلصت المحكمة إلى أن الزوجة أصيبت بالفيروس، ولكن أعراضها كانت متوسطة، وأن الزوج كان يحاول ارتكاب اعتداء شديد بحق زوجته.

ونفى الزوج هذه الاتهامات، وقال إن زوجته السابقة لم تسمح له بدخول المنزل عقب أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الزوجة إن زوجها السابق رفض إجراء اختبار فيروس كورونا رغم ظهور الأعراض عليه وأنه لم يذهب للطبيب إلا عندما أبلغت السلطات بوضعه.