السعودية.. القبض على سارق مجوهرات بعد افتعال حريق لإخفاء جريمته

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على شخصاً قام بافتعال حريق متعمداً لإخفاء جريمة سرقة مجوهرات في محافظة القريات السعودية.

وتلقت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف بلاغاً من مواطن يفيد باختفاء مسوغات ذهبية وأوراق ثبوتية بعد اندلع حريق بوحدته السكنية بمحافظة القريات، وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية بتحديد هوية الجاني والقبض علية وتبين أنه وافد من الجنسية الأردنية بالعقد الرابع من العمر بحسب صحيفة الرياض.

وأقر الجاني بما نسب إليه وعثر على المسروقات بحوزته بعد قيامه بافتعال حريق متعمداً لإخفاء جريمته والهرب من الموقع.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولوية واحالته فرع النيابة العامة.