غرامة لمن يشوِّه «جيلاتو» إيطاليا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حفاظاً منها على وجبة التحلية الرمزية للبلاد، إيطاليا تحظر حقن جيلاتو بالهواء واستخدام المكونات الصناعية. وقد وضع 6 مشرعين إيطاليين مسودة قانون من شأنها بحسب موقع «إنسايدر» أن تحمي «جيلاتو الفني» وتغرم الباعة المخالفين مبالغ تصل إلى 10 آلاف يورو.

وسيصار إذا أقر القانون إلى منع بائعي البوظة الإيطالية من إدخال مكونات صناعية لها أو حقنها في الهواء لتصبح أكثر هشاشة وانتفاخاً. ويحرص السيناتورات الستة من حزبي «إيطاليا فيفا» والحزب الديمقراطي اليساري الوسطي على أن يجعل من غير القانوني استخدام سوى الحليب ومشتقاته والبيض والفواكه الطازجة في صنع البوظة.

وسيسمح لصانعي جيلاتو بأن يضعوا علامة «فني» على الأصناف التي يدخلون فيها الألوان والنكهات الصناعية والدهون المهدرجة على أن يتم تغريم كل مخالف مبلغ 10 آلاف يورو.

وسيحظر القانون الجديد حقن الحلوى الباردة بالهواء بما يجعلها ذات قوام أكثر خفةً وانتفاشاً.

وسيتم تحديد كمية الهواء في جيلاتو الفنية بـ30% فقط. وأكد السيناتور ريكاردو نينشيني أحد واضعي المسودة أن «جيلاتو كما بيتزا والمعكرونة واحد من رموز التذوق لإيطاليا ومنتج عالي الجودة كما بطاقة هوية إيطاليا في العالم».