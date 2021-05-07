شاهد.. طائر نورس يسرق ساندويتش تونة من محل

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن طائرة نورس من سرقة ساندويتش تونة من داخل محل في أبردين الإسكتلندية ليلتهمه ويسد به رمقه بعد أن تمكن بالهروب به.

وشوهد النورس وهو يسير في متجر ويحاول الهروب مع شطيرتين

يُعرف النورس من قبل السكان المحليين في المدينة باسم جوس وهو معروف جيدًا بسرقة المتاجر، حتى إن أحد الزبائن حاول انتزاع الشطيرة المسروقة منه لكنه فشل بعد ذلك.

وشوهد النورس الجشع وهو يدخل المتجر بحثًا عن بعض الغداء ويحاول التقاط شطرين منفصلين ليأخذهما إلى الخارج ويأكلهما

وتُظهر لقطات فيديو المراقبة طائر النورس يكافح من أجل حمل شطيرة بمنقاره، كما حاول الحصول على شطيرة أخرى قبل أن يتمكن أخيرًا من تأمين شطيرة تونة، لتفتح الأبواب الأوتوماتيكية، وينمكن النورس من الهروب عندما همّ زبون بالدخول.

ويحاول أحد الزبون استرجاع ما سرق، لكن طائر النورس المحظوظ تمكن من الهروب.

ينتهي الفيديو بظهور "جوس" وهو ينقر الشطيرة خارج المتجر.

التقط فيبرلي ماكدونالد (35 عامًا) ونشرها على فيسبوك، حيث كتب: "لن تصدق أبدًا من التقيت به في طريقي إلى العمل هذا الصباح ... صديقي خوس".

وقام المئات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة المنشور مع تعليقات مختلفة بحسب "ديلي ميل".