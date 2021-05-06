(فيديو) الحاجة أم الاختراع.. هندي يحوّل "توك توك" إلى سيارة إسعاف

المصدر: البيان الإلكتروني

حول الهندي محمد جواد البالغ من العمر 34 سنة عربة "التوك توك" إلى سيارة إسعاف صغيرة، وجهزها بأسطوانة أكسيجين وجهاز لقياس مستويات الأكسيجين في الدم، كما جهزها بلوازم طبية أخرى.

ولتحقيق غرضه باع محمد جواهر زوجته في مدينة بوبال وسط الهند.

وجاءته الفكرة عندما رأى الناس يحملون أولياءهم المصابين بفيروس كورونا على ظهورهم، لأنهم لم يكونوا قادرين على تحمل كلفة سيارة إسعاف عادية، حيث أدرك انه عليه تقديم المساعدة، بحسب "يورونيوز".