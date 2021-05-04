18 مليون دولار متوقعة لرائعة بيكاسو «المرأة الجالسة»

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

يعرض دار مزاد سوثبيز ضمن أمسية الفن الانطباعي والحديث لوحةً للفنان بابلو بيكاسو رسمها عام 1952 لإحدى ملهماته وتدعى فرنسواز جيلو بعنوان «المرأة الجالسة بالزي الأخضر» من المقرر أن تحقق مبلغاً يتراوح بين 14 و18 مليون دولار. وأشار موقع «هايب بيست» إلى أن اللوحة الشهيرة ظهرت أخيراً، في معارض سوثبيز بلندن، كما أنها تعرض حالياً في مقر الشركة الرئيسي في نيويورك.

وتعود اللوحة إلى المزاد بعد أن اشتراها مالك أوروبي في 1986 من سوثبيز مقابل 568 ألف دولار. وقد علق جوليان داوز الرئيس المشارك في قسم أمسية الفن الانطباعي والحديث في بيان له بالقول: «في حين أن قلة من لوحات جيلو بتلك الجودة قد ظهرت في مزاد على مدى سنوات العقد الماضي إلا أنها أبلت جيداً بشكل استثنائي».

ويُظهر العمل الفني لبيكاسو زوجته السابقة جيلو التي أنجب منها ولدين، بالوما وكلود، وهي ستبلغ الـ100 من العمر في نوفمبر المقبل، وفقاً لما أشار سوثبيز، لافتاً إلى أنها قامت بنشر مذكرات تسلسل حياتها مع بيكاسو. وأضاف في بيان صحفي أن «اللوحة تجسّد قوة شخصية جيلو واحترام بيكاسو المتواصل لها وتمسكه بها».