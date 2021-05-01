خدعوها بلقاح كورونا.. ثم اغتصبوها جماعياً

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت شابة هندية من مدينة باتنا الواقعة في ولاية بيهار لحادثة بشعة بعدما تم خداعها بتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتم اغتصابها بشكل جماعي.

وفي التفاصيل التي نشرتها سكاي نيوز، فقد التقى رجلان بالضحية في أحد المراكز الصحية في باتنا التي ترزح تحت وطأة تفش غير مسبوق لكوفيد-19، حيث أقنعا الفتاة التي لا يزيد عمرها عن 18 عاما لمرافقتهما لتقديم اللقاح لها.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرجلين اللذين تم تعريفهما على أنهما روكي ومونتو، أخذا الفتاة لمنزل مهجور، حيث قاما باغتصابها.

وذكرت الضحية للشرطة، أنها كانت مقيدة من يديها وقدميها، وتم تكميم فمها بمنديل، أثناء اغتصابها.

وقالت قوات الشرطة المسؤولة عن التحقيق في الواقعة، إن الفتاة تمكنت من تحرير قيودها، وفرّت إلى منزلها، حيث أخبرت عائلتها بما جرى لها.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المغتصبين، حيث كانا من المجرمين المعروفين في المنطقة.

وتعاني الهند من ارتفاع كبير في إصابات كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية، السبت، تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الساعات الـ24 الماضية.