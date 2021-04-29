شاهد .. السيسي يتوقف ليتحدث مع أسرة مصرية تستقل دراجة بخارية

المصدر: البيان الإلكتروني

توقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس أثناء تفقده أحد المشروعات ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره.

وهنأهم السيسى بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصًا على سلامتهم.