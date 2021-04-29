جراحة نادرة تكللت باستئصال 48 ورماً ليفياً من رحم فتاة سعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد معاناة طويلة مع المرض ونزيف الدم الحاد الذي شكل خطراً على حياتها، نجح فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالعاصمة السعودية الرياض في إجراء عملية نادرة على مستوى الجراحة العامة في المملكة، وتمكن من استئصال 48 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة في «العشرينات» من العمر وغير متزوجة.

وجاء تدخل الفريق الطبي بالمستشفى بإجراء عملية جراحية، لينهي بعد توفيق الله تعب المريضة التي عانت من نزف شديد مع فترة «الدورة الشهرية» وهو ما أدى إلى نزول نسبة «الهيموجلوبين» في الدم لديها بشكل كبير، وصل إلى 3 (جم / ديسيلتر)، مما جعلها بحاجة ماسة إلى عملية نقل دم، فحدث ذلك في (15) مناسبة متتالية، أثناء سيرها على خطة علاجية دوائية سبقت زيارتها للمستشفى، حيث لم تنجح الأدوية التي حصلت عليها في المساهمة بالتحكم بالنزيف. وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وساهمت العملية التي أجريت على يد فريق طبي مميز من مستشفى قوى الأمن بالرياض، بقيادة الدكتور هيثم بدر وبمشاركة كل من الدكتور أحمد شمسي والدكتور محمد خاشقجي، إضافة إلى طاقم التخدير بتواجد الدكتور عبدالحميد عرفة والدكتور فراس الرفاعي؛ في الحفاظ على رحم المريضة بفضل من الله تعالى.

وتعد هذه العملية من العمليات الكبيرة التي يتم إجراؤها لبعض المريضات من السيدات اللاتي يعانين من نفس الأعراض، حيث أسهمت، بعد توفيق الله، الإمكانات والتجهيزات الكبيرة التي يحظى بها مستشفى قوى الأمن بالرياض ومن خلال كوادره الطبية المتخصصة في عودة الفتاة لحياتها الطبيعية وهي بصحة جيدة بعد أن تمت مراقبة وضعها الصحي أثناء تنويمها وحتى خروجها بكامل الصحة والعافية ولله الحمد.