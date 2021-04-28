وفاة أبو وليد أشهر بائعي الشاي في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي أمس الثلاثاء مشعل بن سعيد العتيبي والمعروف بـ "أبو وليد" أشهر بائعي الشاي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتصدر هاشتاق "وفاة أبو وليد" قائمة الترند بالسعودية، ونعاه عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مستذكرين أثره وابتسامته الطيبة التي لم تكن تفارق وجهة داعين الله عزوجل له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبحسب ما ذكره مغردون عبر "تويتر، فإن أبو وليد والشهير بشاي الجمر، توفي في الرياض بعد معاناة مع مرض فيروس كورونا.

وكانت آخر تغريدة كتبها أبو وليد عبر حسابه على تويتر بتاريخ 18 مارس الماضي وقال فيها «الأرزاق كثيرة، وأكبر رزق محبة الناس.. احرص على كسب محبة واحترام الناس لك.. احذر من كسب التعاطف، الاحترام يبقى والتعاطف يذهب، نصيحة حطها قدام عينك اليوم ودوم».