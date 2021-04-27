السعودية.. الإطاحة بعصابة تتاجر في الدولارات المزيفة

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت السلطات الأمنية السعودية من القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة خلال ترويجهم لبيع ما يعادل 8,000,000 دولار أمريكي في أحد احياء الرياض.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، مواطن و (3) مقيمين من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس، امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة، من خلال ترويجهم لبيع ما يعادل (8,000,000) دولار أمريكي مزيفه مقابل مبلغ (2,000,000) ريال سعودي، متّخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرّاً لهم. بحسب صحيفة الرياض السعودية.

وأضاف الكريديس جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.