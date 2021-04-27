سورية تقتل حفيد زوجها انتقاماً من ضرتها وترميه في مياه الصرف الصحي

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت سيدة سورية على جريمة بشعة بقتلها حفيد زوجها الذي يبلغ من العمر عامين ونصف العام بسبب خلافات عائلية.

وأخبر مكتب البحث الجنائي التابع لناحية ببيلا بتعرض طفل للغرق ووفاته في نهر الصرف الصحي بمحلة خربة الورد.

تم إرسال دورية إلى المكان المذكور وبالمشاهدات الأولية لجثة الطفل شوهد وجود بعض الكدمات على رأس وظهر الطفل (ما أكد وجود يد آثمة في الحادثة سيما وأن منزل ذوي الطفل قريب من مجرى نهر الصرف الصحي بحوالي خمسمائة متر) وأن الحادثة ليست مجرد قضاء وقدر.

من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات دارت الشبهات حول المدعوة (حسنا . ف) والتي يوجد بينها وبين ضرتها خلافات عائلية.

تم إحضار المدعوة حسنا إلى مكتب البحث الجنائي في ببيلا، وبالتحقيق معها اعترفت أنها اقدمت على استدراج الطفل من أمام منزله أثناء اللعب إلى منزلها المجاور وقامت بضربه عدة ضربات على رأسه وظهره بحجر وخنقه بواسطة قطعة قماشية ( شماخ ) بوضعها على أنفه وفمه حتى فارق الحياة، ومن ثم اخفائه ضمن "حرام" غطاء وحمله والتوجه به إلى مجرى نهرى الصرف الصحي القريب من منزلها ورميه فيه بدم بارد، وأنها أقدمت على ذلك بدافع الحقد والكره والضغينة لضرتها فقامت باستدراج حفيد ضرتها الذي يكون أيضاً حفيد زوج القاتلة وارتكبت جريمتها البشعة والبعيدة كل البعد عن القيم الانسانية والأخلاقية بقتل طفل يبلغ من العمر سنتين ونصف بدم بارد وبدون أي رادع أخلاقي .