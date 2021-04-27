جوائز الأوسكار توزع في محطة قطار

المصدر: (هوليوود - أ ف ب)

توج فيلم «نومادلاند» بأوسكار أفضل فيلم، في نتيجة جاءت مطابقة للتوقعات، كونه الأوفر حظاً، فيما أصبحت مخرجته كلويه جاو أول امرأة غير بيضاء تحصل على جائزة أفضل مخرج.

وقبل جاو، سبق لامرأة واحدة أن فازت بهذه الجائزة المهمة هي كاثرين بيغيلو عن «ذي هورت لوكر» عام 2010.

وقالت المخرجة المولودة في الصين «يا لهذه الرحلة الفريدة والمذهلة التي قمنا بها معاً». وفازت الأمريكية فرانسس ماكدورماند، وهي من الممثلين المحترفين القلائل المشاركين في «نومادلاند»، بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في هذا الشريط الذي يشكّل مزيجاً هجيناً فريداً من نوعه من الـ«رود موفي» والدراما الاجتماعية والأفلام الوثائقية. وأتاح لها دور الأرملة المفلسة والخائبة أن تصبح ثاني امرأة تفوز بالأوسكار ثلاث مرات في هذه الفئة، وراء كاثرين هيبرن الحاصلة على أربع جوائز. عند الرجال، حقق أنتوني هوبكينز مفاجأة بحصوله على جائزة أفضل ممثل عن تأديته دور عجوز مصاب بالخرف في فيلم «ذي فاذر»، للكاتب الفرنسي فلوريان زيلر الذي فاز أيضاً بأوسكار أفضل سيناريو مقتبس عن الفيلم نفسه.

وأقيم الاحتفال استثنائياً في محطة «يونيون ستيشن» التاريخية للقطارات في وسط مدينة لوس أنجلوس.