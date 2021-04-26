ملايين المشاهدات لفيديو يكشف أسرار مضيفي الطيران

المصدر: إعداد: فاتن صبح

نشرت مضيفة الطيران كات كامالاني، أخيراً، مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» حقق انتشاراً واسعاً وصل إلى أكثر من 2.8 مليون مشاهدة، تشرح فيه سبب ترحيب طاقم المضيفين على الطائرة بالركاب، وأكدت أن الخطوة تهدف لتقييم نوع المسافرين وتحديد من منهم يمكنه تقديم المساعدة في حالات الطوارئ.

وقالت كات من مدينة سولت لايك سيتي الأمريكية في افتتاح المقطع، وفق ما نقل موقع «فوكس نيوز»: «هل سبق لك أن دخلت الطائرة ورأيت المضيفين واقفين لإلقاء التحية؟ أو رأيتهم يتمشون ذهاباً وإياباً في ممر الطائرة، حسناً إن كنت فعلت فأنا سأخبرك لماذا يقومون بذلك».وأضافت كامالاني بأن الوجوه السعيدة والمبتسمة التي نراها تنظر إلينا في الطائرة إنما أصحابها يقومون في الحقيقة بالعثور على الأشخاص أصحاب البنية الجسدية القوية؛ لأن هؤلاء هم من سيتمكنون من تقديم يد العون للطاقم في حال حدوث أي طارئ خلال الرحلة.

لكن هذا ليس كل شيء إذ لفتت كات بأن هناك أمراً آخر يبحث عنه الطاقم كالاتجار في البشر مثلاً، وقالت: «نفتش عن أمور تبدو غير مألوفة، وهذا أمر يحدث كثيراً في مجال عملنا لذا فإن أمان الركاب أولوية لنا».