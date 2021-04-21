حريق في محال ألبسة يلتهم 400م2 من مخيم الزرقاء بالأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت فرق الدفاع المدني الأردني صباح اليوم من إخماد حريق شب في عدد من محلات الألبسة المستعملة في محافظة الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء تمكنت صباح اليوم من إخماد حريق شب في عدد من محلات الألبسة المستعملة وبمساحة إجمالية بلغت (400)م2 في منطقة مخيم الزرقاء.

وأوضح الناطق الإعلامي أن كوادر الإطفاء استطاعت وبسرعة قياسية من السيطرة على الحريق وعدم امتداده للمحلات المجاورة، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وقد تم فتح تحقيق بأسباب الحريق.