حريق في محال ألبسة يلتهم 400م2 من مخيم الزرقاء بالأردن
تمكنت فرق الدفاع المدني الأردني صباح اليوم من إخماد حريق شب في عدد من محلات الألبسة المستعملة في محافظة الزرقاء.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء تمكنت صباح اليوم من إخماد حريق شب في عدد من محلات الألبسة المستعملة وبمساحة إجمالية بلغت (400)م2 في منطقة مخيم الزرقاء.
وأوضح الناطق الإعلامي أن كوادر الإطفاء استطاعت وبسرعة قياسية من السيطرة على الحريق وعدم امتداده للمحلات المجاورة، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وقد تم فتح تحقيق بأسباب الحريق.