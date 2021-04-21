«الحمض النووي» يجمع توأماً كورياً بعد 36 عاماً من الفراق

المصدر: إعداد: نهى حوا

اختبار الحمض النووي جمع أختين توأماً كوريتين للمرة الأولى، بعد 36 عاماً من تبنيهما من قبل أسرتين أمريكيتين.

واجتمعت الأختان التوأم المولودتان في كوريا الجنوبية، للمرة الأولى، في عيد ميلادهما الـ36، أخيراً، بعد أن تم فصلهما كونهما طفلتين، وتبنيهما من قبل أسرتين أمريكيتين على بعد آلاف الأميال.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لم تكن أي من الأختين على علم بوجود الأخرى وبأنهما توأم، أو حتى مدركتين بخلفيتهما إلى أن باشر كل منهما على حدة في كشف أسرار الماضي عن طريق اختبار الحمض النووي.

الآن بعمر 36 عاماً، احتفت الفتاتان، مولي سينرت، وإميلي بوشنيل، معاً بعيد ميلادهما في لقاء جمعهما وجهاً لوجه للمرة الأولى، منذ ولادتهما.

وليس معروفاً سبب فصلهما وهما طفلتان، لكن كلتاهما تمكنت من الوصول إلى الولايات المتحدة في غضون بضعة أشهر من ولادتهما.

الفتاتان تم تبنيهما من قبل عائلتين أمريكيتين، سينرت تقيم في فلوريدا، وبوشنيل في بنسلفانيا، ولم تكن أي منهما على علم بوجود الأخرى، لكن في الآونة الأخيرة ازدادت رغبة ابنة بوشنيل البالغة 11 عاماً في معرفة المزيد عن خلفية والدتها، من خلال علم الوراثة.