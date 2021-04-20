فيديو.. إنقاذ طفل سقط على قضبان قطار ولحظة فارقة بين الحياة والموت

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت كاميرات المراقبة في محطة فانغاني للسكك الحديدية في مدينة مومباي الهندية، لحظة فارقة بين الحياة والموت، حيث استطاع عامل السكك الحديدة إنقاذ حياة طفل سقط على سكة القطار دون أن يستطيع التسلق مرة أخرى.

ونشرت وزارة السكك الحديدية الهندية مقطع الفيديو، الذي يظهر شجاعة الموظف الهندي وإنقاذه لحياة الطفل الذي سقط على القضبان. ويظهر كيف ركض العامل ليلتقط الطفل قبل ثوان قليلة من قدوم القطار إليهم. وحمل العامل الطفل قبل لحظات فقط من عبور القطار. بحسب موقع "سي إن إن".

وأشادت الوزارة بالموظف الذي يدعي مايور شلخي وقالت عبر حسابها في تويتر: «نحيي شجاعته المثالية وتفانيه في أداء واجبه».