نصائح للصيام دون تعب

المصدر: دبي - البيان

مع بداية شهر رمضان، يبحث الصائمون عن طرق بسيطة وسهلة للحفاظ على مستويات طاقة الجسم مرتفعة طوال فترة الصيام. وبدلاً من اختيار الأطعمة التي قد تجعلك تشعر بالانتفاخ على الفور، من المهم أولاً تعويض السوائل المفقودة لمنع الجفاف، حسب موقع روسيا اليوم.

وتقول خبيرة التغذية راشي شودري: «يجب أن تكون الوجبة الأولى بعد صيام طويل صغيرة وتحتوي على أطعمة تعطي إلكتروليتات سريعة وسوائل وبعض السكر.

وهذا هو السبب في أن الإفطار التقليدي يتضمن الكثير من المشروبات والفاكهة والتمر، وما إلى ذلك.

وأفضل طريقة لتعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة هي أن تفطر بماء جوز الهند أو ماء الليمون المالح بكمية صغيرة من سكر الفاكهة سريع الامتصاص من الخوخ أو التين المجفف أو الفاكهة الطازجة».

ووفقاً لمدرب أسلوب الحياة لوك كوتينيو فإن الأطعمة التي تروي العطش مثل الخيار والكوسا واللبن الرائب والبطيخ والموز، هي الوجبة المثالية للسحور، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المعقدة للحفاظ على الشعور بالشبع والحيوية بما في ذلك الشوفان والقمح الكامل.

وهذا جنباً إلى جنب مع بروتينات للإصلاح والنمو بما في ذلك البيض والبقول والمكسرات.