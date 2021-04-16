جريمة مروعة.. أب يطعن رضيعه ثم يذبحه ويمثل بجثته

المصدر: البيان الإلكتروني

في جريمة بشعة، أقدم أب على ذبح نجله الطفل ذي العامين والنصف، والتمثيل بجثته، مساء أمس الخميس، في إحدى قرى عزلة بني حماد التابعة لمديرية المواسط جنوبي تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر أمني، إن محمد عبده أحمد من أهالي قرية جابر بمنطقة الأيفوع في عزلة بني حماد، أقدم على ذبح ابنه أحمد ذي العامين ونصف ومثل بجثته، قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

كما أوضح أن الأب الجاني سدد عدة طعنات من آلة حادة (سكين) إلى جسد نجله الطفل قبل الإجهاز عليه ذبحاً، بحسب موقع الحدث العربية.

وأضاف أن الأب قام بتسليم نفسه لشرطة مديرية المواسط، فيما تم تحريز جثة الطفل وإرسالها إلى ثلاجة مستشفى خليفة في مدينة التربة.

وذكر المصدر، أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

من جانبه، أفاد مصدر طبي في مستشفى خليفة العام بتعز، أن الطفل المجني عليه تعرض لجريمة قتل بشعة.

وقال "لم يسبق أن استقبلنا مثل هذه الحالة التي اعتبرها نادرة وغامضة وجديدة على المجتمع الريفي، ونحتاج إلى عرض الجثة على الطبيب الشرعي لكشف طريقة القتل".