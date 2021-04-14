المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت الشرطة البريطانية نداء للشهود بعد سرقة "أكبر أرنب في العالم" بحسب التوصيف الوارد عنه في موسوعة غينيس للأرقام القياسي، فيما رصد صاحبه مكافأة لمن يساعد في العثور عليه.

وذكرت قوات الأمن أن الأرنب داريوس البالغ طوله 1,29 متر، سُرق من حظيرة كان يعيش فيها في حديقة أصحابه في ستولتون بمنطقة روشستر ليل السبت الأحد 12/11 أبريل 2021.

ووعدت صاحبة الأرنب أنيت إدواردز، على تويتر، بمكافأة مالية قدرها ألف جنيه استرليني (1376 دولارا) لمن يساعد في إعادته، موضحة أن الحيوان البالغ 11 سنة وفق "مونت كارلو"، قد تخطى سن التكاثر.

وقالت إدواردز، وهي عارضة سابقة تبلغ 68 عاما، لصحيفة "دايلي تلغراف" إن "كل حيوان فرد لا يمكن استبداله".

وأشارت إلى أن الأرنب داريوس يتبع بسبب سنه نظاما غذائيا خاصا، وبالتالي فإن توقفه عن هذه الحمية من شأنه تعريضه للموت.

وقد أُدرج الأرنب داريوس ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه "أكبر أرنب على قيد الحياة" سنة 2010.