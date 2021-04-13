حقيقة منح 10 ملايين لمن يتزوج الثانية في العراق

المصدر: البيان الإلكتروني

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تم تداوله، يفيد بأن الحكومة العراقية أصدرت قراراً يقضي بمنح عشرة ملايين دينار لكل مواطن يتزوّج مرة ثانية.

وحاز المنشور على مئات المشاركات وآلاف التعليقات في صفحات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وورد في المنشور أن "رئيس الوزراء السيّد مصطفى الكاظمي يمنح عشرة ملايين دينار عراقي لكل مواطن عراقي يتزوج بامرأة ثانية".

غير أن هذا الخبر غير صحيح، إذ لم يصدر أي قرار من هذا النوع من جهة السلطات العراقية.

وكان المصرف المركزيّ العراقيّ أعلن في أكتوبر 2020 عن منح سلف للراغبين في الزواج قيمتها عشرة ملايين دينار، وفقا لموقع سبوتنيك.

وجاء في نصّ القرار المنشور على موقع البنك المركزيّ العراقي "تُمنح السلفة لمرّة واحدة فقط لمن تزوّجوا لأول مرّة، وكذلك تُمنح للموظّف المتزوّج للمرة الثانية" في حال لم يستفد منها أول مرّة.

وربما يكون الخلل في فهم قرار المصرف المركزي هو الذي أدّى إلى ظهور هذا المنشور الخطأ.