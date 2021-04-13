مصر .. تفاصيل مقتل مسنة وإشعال النار بجثتها

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 4 أشخاص أقدموا على قتل مسنة خنقاً وإشعال النار في جثتها بغرض السرقة.

وأدلى المتهمون بحرق المسنة بعد تقييدها بالحبال في منطقة السيدة زينب باعترافات تفصيلية حول الواقعة.

وقال المتهم الرئيسي في الواقعة إنه استعان بـ3 آخرين في الواقعة بعد أن أعلمهم أن الضحية دائما بمفردها فقرروا سرقتها.

وأضاف المتهم أنهم أوثقوها بالحبال وقاموا بخنفها حتى الموت واستولوا على بعض المسروقات وأشعلوا النار في جثتها حتى تضيع أثار الجريمة ويبدو الأمر وكأنه حريق.