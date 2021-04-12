اتهام صاحب فندق بقتل عروسين شابين خلال إقامتهما

المصدر: وكالات

وجهت الجهات الأمنية في جنوب أفريقيا تهمة القتل لصاحب فندق بعدما عثر على جثة عروسين شابين ميتين أثناء الاستحمام في أحد الفنادق.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم القبض على كيفين بريتوريوس، 47 عاما، بعد العثور على جثتي جان فوسلو، 25 عاما، وماري هون، 28 عاما، في فندق المتهم بأحد المناطق في جنوب أفريقيا.

وافادت التحقيقات أن الضحيتين، توفيا بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون، حيث كانا يقيمان في فندق، بالقرب من بلدة Kareedouw في مقاطعة Eastern Cape بجنوب افريقيا، لقضاء عطلة قصيرة مع صديق.

وظهرت الجريمة حين اكتشف أحد الأصدقاء جثتي الضحيتين في الحمام الداخلي في فندق صغير.

وفتحت الشرطة تحقيقا في وفاة الضحيتين اللذين لم تظهر عليهما إصابات.

ووجد تقرير علم السموم في وقت لاحق أنهم استسلموا للتسمم بأول أكسيد الكربون وأن مستويات الدم لديهم تحتوي على ما يزيد عن 70 ٪ من الغاز.

وتم القبض على بريتوريوس صاحب الفندق يوم الثلاثاء 6 أبريل ووجهت له تهمة القتل العمد.