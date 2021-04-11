السجن 8 سنوات لطالب مصري تحرش بقاصرات

المصدر: أ ف ب

قضت محكمة جنايات في القاهرة اليوم "الأحد" بحبس طالب جامعي 8 سنوات بعد أن دانته بالتحرش بثلاث قاصرات وحيازة مخدرات بغرض تعاطيها، بحسب مصدر قصائي.

وأوضح المصدر أن "حكما بالحبس 7 سنوات" صدر ضد الطالب السابق في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد بسام زكي، وهو في العشرينات من عمره، لادانته بـ "هتك عرض" ثلاث فتيات قاصرات "لم يبلغن الثامنة عشر من العمر" "وتهديدهن بإفشاء أسرار تخدش الحياة".

وأضاف المصدر أن المحكمة نفسها أصدرت كذلك حكماً بالحبس سنة على زكي "لادانته بحيازة مخدرات بغرض تعاطيها".

وكانت محكمة اقتصادية مختصة بنظر جرائم شبكة الانترنت قضت في ديسمبر الماضي بحبس زكي 3 سنوات لتحرشه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بشابتين.

وأثارت قضية زكي ردود فعل غاضبة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر.