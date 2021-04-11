متى يكون الإفطار في نهار رمضان عبادة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الإفطار في نهار رمضان قد يكون عبادة في بعض الأحيان.

وأوضح علام، خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، أن ثمة حالات يجوز فيها للمسلم الإفطار بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيراً إلى أن الأطباء هم من يحددون صيام المسلم المريض أو إفطاره.

وقال إن الأطباء أجمعوا على أن الإنسان الطبيعي الذي لم يُصَبْ بأي أمراض يساعده الصوم على تقوية المناعة في مواجهة المرض.

وأضاف أن الصيام واجب على كل إنسان عاقل بالغ مكلف، لافتاً إلى أن هذا الأصل العام قد نخرج عنه في حالات مثل الإصابة بفيروس كورونا أو السكري أو الكلى.

وذكر أنه لو ثبت تسبب الصوم في ضرر كبير للإنسان، فإن الامتثال لأمر الطبيب بالإفطار يُعدُّ عبادة، لكونه امتثالاً لأمر الله تعالى إذ قال: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).