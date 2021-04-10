سوريا.. يقتل جده لأنه أحرق له الحطب!

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم شاب سوري في منطقة عين حلاقيم التابعة لمنطقة مصياف السورية، بقتل جده بضربه بأداة حادة على رأسه بأداة تستخدم لتقطيع الخشب لخلاف بينهما ولإقدام جده على حرق الحطب عائدة له.

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن معلومات وردت من أحد الأشخاص لناحية عين حلاقيم التابعة لمنطقة مصياف بتواجد والده ممدداً على الأرض بمنزله والدماء تنزف من رأسه، على الفور توجهت الدوريات للمكان، حيث تبين تعرض المذكور للضرب بأداة حادة على رأسه أدت لمفارقته الحياة.

ومن خلال المتابعة الدقيقة تمكن عناصر ناحية عين حلاقيم من إلقاء القبض على المشتبه به، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل جده مستخدماً أداة حادة تستخدم لتقطيع الحطب إثر قيام المغدور بحرق أحطاب عائدة له وطرده من المنزل لوجود خلاف دائم بينهما، وقام بعدها بإخفاء الأداة المستخدمة بارتكاب الجريمة بمنزل مهجور.

وأفادت الشرطة بأنه تم مصادرة أداة الجريمة واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه للقضاء المختص بعد استكمال التحقيقات أصولاً.