سوريا .. يقتل سيدة بجرعة مخدرات ليستولي على ممتلكاتها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الداخلية السورية عن جريمة مقتل سيدة بجرعة زائدة من المخدرات بغرض نقل ممتلكاتها للمتهم.

وقالت الوزارة "بناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة الأمن الجنائي حول قيام شخص بتزوير وثائق لنقل ملكية عقارات إلى اسمه بموجب هذه الوثائق".

وأضافت أنه من خلال المتابعة وجمع المعلومات قامت إدارة الأمن الجنائي بإلقاء القبض على المتهم، وضبطت بحوزته وثائق بيع ونقل ملكية عقارات، وبالتحقيق معه اعترف بحصوله عليها من خلال قيامه بإعطاء الضحية جرعات زائدة من مواد مخدرة أثناء وجودها برفقته خارج سوريا أدت لمقتلها، حيث أخذ بصماتها بعد وفاتها على أوراق بيضاء بقصد بيع وفراغ عقارات عائدة للمغدورة في محلة (المزة) بدمشق تقدر قيمتها بمئات الملايين وذلك بهدف نقل ملكيتها إلى لاسمه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة تلك الوثائق، ومازالت التحقيقات مستمرة، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.