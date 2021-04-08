سوريا .. سرق 20 مليوناً من محل يعمل فيه وافتعل حريقاً لإخفاء جريمته

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الداخلية السورية عن جريمة سرقة نفذها أحد الأشخاص، مضيفة أن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ يفيد تعرّض محله المعدّ لبيع بطاريات السيارات الكائن في حي حلب الجديدة لسرقة مبلغ مالي وقدره عشرين مليون ليرة سورية، وذلك من قبل شخص مجهول حاول أيضاً إحراق المحل.

وأضافت الوزارة أنه من خلال المتابعة وجمع المعلومات تم حصر الشبهة بأحد العاملين في المحل المدعو وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ ( 17.100.000) سبعة عشر مليونا ومائة ألف ليرة سورية، ومبلغ (950) تسعمائة وخمسون دولارا أمريكيا من المحل الذي يعمل فيه لدى المدعي، حيث دخل الى المحل ليلاً عن طريق فتحة سماوية وافتعل حريقا فيه لإخفاء معالم جريمته ولإيهام صاحب المحل باحتراق المبلغ المسروق.

وأكدت الوزارة أنه تم استرداد المبلغ المسروق كاملاً، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص