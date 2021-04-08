شاهد.. سحلية ضخمة تتسلق أرفف سوبر ماركت

المصدر: وكالات

انتشر مقطع فيديو لسحلية ضخمة تتدافع على مجموعة من الأرفف داخل متجر وتسقط عدداً من المعلبات.

ونشر المقطع حساب يحمل اسم Mundo Nomada على "تويتر"، وتبين أنه حدث بمنفذ 7 Eleven في تايلاند، كما نشرته وكالة السفر التايلاندية على صفحتها.

وسُمع من خلال الفيديو أصوات العملاء مذعورين يصرخون من الموقف، بينما يضحك البعض الآخر في الخلفية عندما صعدت السحلية إلى سقف متجر، لتتوقف للحظة للراحة رغم استمرار المتفرجين في تصوير المشهد غير العادي.

الفيديو، الذي نُشر أمس، حقق آلاف المشاهدات ومئات التعليقات، وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "جودزيلا تبدو كأنها رجل حقيقي"، بينما وصف آخر المشهد بأنه "مرعب".

وسخر آخرون من الموقف، إذ كتب أحد المتابعين: "إن السحلية أرادت فقط بعض الوجبات الخفيفة على الرف العلوي"، وكتب آخر: "كان يجب أن تنتظر السحلية قليلاً وتطلب من الموظف الوصول إلى الرف العالي".

وبعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب Mundo Nomada على حسابه في "تويتر": "إن السحلية العملاقة من الزواحف الآسيوية الموجودة في تايلاند بحديقة لومفيني، يمكنك العثور عليها بسهولة في بانكوك، وتحديداً في حديقة لومفيني، وهي تتغذي على بقايا الأجسام الميتة".