موكب مهيب لنقل 22 مومياء ملكية في مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

جرى، أمس، نقل 22 مومياء ملكية مصرية قديمة، في كبسولات مصممة خصيصاً، مملوءة بالنيتروجين، لضمان حمايتها، عبر العاصمة القاهرة، في موكب ضخم، إلى متحف جديد، لعرضها بشكل أكثر بهاءً.

ونقلت القافلة 18 ملكاً وأربع ملكات، معظمهم من المملكة الحديثة، من المتحف المصري في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط، على بعد نحو سبعة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي.

وأغلقت السلطات الطرق على طول نهر النيل، من أجل هذا الاحتفال الذي أعد لجذب الاهتمام بالمجموعات الأثرية الغنية في مصر، في وقت توقفت فيه السياحة بشكل شبه كامل بسبب القيود المرتبطة بـ«كوفيد19». وتعود المومياوات إلى عصور الأسر الـ 17 و18 و19 و20 ومن بينها مومياوات الملوك رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون.