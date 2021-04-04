مركبة ناسا الجوالة ترصد صخرة خضراء على المريخ

المصدر: دبي - البيان

حققت المركبة المريخية التابعة لوكالة ناسا اكتشافاً «غريباً» على الكوكب الأحمر، ممثلاً بصخرة خضراء صغيرة مليئة بالفوهات.

دفع الاكتشاف الأخير أدوات مركبة «المثابرة» لإلقاء نظرة فاحصة، ويقوم العلماء «بتبادل الكثير من الفرضيات» حولها، وفقاً للصفحة الخاصة بالمركبة الجوالة على منصة «تويتر».ويقدر طول الصخرة بنحو 6 بوصات، ويمكن أن تساعد المعلومات التي تم جمعها بواسطة الليزر العلماء في معرفة ما إذا كانت صخرة المريخ الخضراء الصغيرة قد تشكلت في مكانها أو تم نقلها إلى حفرة عن طريق حركة الماء، أو عن طريق نيزك، أو من خلال نوع آخر من «الاصطدام» كان قد حدث سابقاً، وجميعها فرضيات محتملة. ووفقاً لموقع «نيويورك بوست»، يتساءل الباحثون ما إذا كانت الصخرة سقطت بفعل اصطدام بعيد المدى، أو أنها تجسد أحد النيازك أو أي احتمال آخر، كما أوضح حساب العربة الجوالة على «تويتر».