سوريا .. العثور على جثث 3 فتيات على الشاطئ

المصدر: سانا

عثرت الجهات المختصة في محافظة طرطوس السورية مساء أمس على جثة لفتاة مجهولة الهوية وذلك على شاطئ البحر بالقرب من بلدة الحميدية ليرتفع بذلك عدد الجثث التي تم العثور عليها أمس إلى ثلاث على الشاطئ ذاته.

وأوضح قائد شرطة محافظة طرطوس العميد موسى الجاسم في تصريح لوكالة "سانا" أنه تم إبلاغهم ظهر أمس عن وجود جثتين لفتاتين على الشاطئ بالقرب من بلدة الحميدية حيث توجهت العناصر إلى المكان لإجراء التحقيقات وجمع المعلومات حول الحادثة كما تم إبلاغهم مساء عن العثور على جثة ثالثة، مؤكداً أنه لم يتعرف أحد من أبناء المنطقة على الفتيات وسيتم تعميم مواصفاتهن اليوم السبت على صفحة الشرطة عسى أن يتعرف أحد عليهم.

وكان رئيس مجلس بلدة الحميدية مجدي طعمة بين في وقت سابق أمس أنه أثناء وجوده بالقرب من الشاطئ وجد جثتي الفتاتين مرجحاً أن يكون السبب غرق قارب كان يقلهما بالقرب من لبنان وعلى إثر الأنواء التي حصلت أمس في المنطقة لفظهما البحر.

ولفت طعمة إلى أن عناصر الشرطة والصحة حضرت إلى المكان لإجراء التحقيقات اللازمة فيما تم التواصل مع مديرية الموانئ لتمشيط الشاطئ للتأكد فيما إذا كانت هناك جثث أخرى.

بدوره رئيس الطبابة الشرعية في المحافظة الدكتور علي بلال أوضح في تصريح مماثل أنه تبين من خلال الكشف الطبي على جثث الفتيات أنهن في العقد الثاني والثالث من العمر وسبب الوفاة يعود للغرق ولا توجد أي آثار جرمية على الجثث مقدراً زمن الوفاة بنحو خمسة أيام.

وأضاف بأن علامات الغرق بدت واضحة فيما لاتزال الجثث مجهولة الهوية وقد تم أخذ العينات للاستعراف.