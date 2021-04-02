انفصال 6 عربات من قطار في أسيوط ولا خسائر بشرية

المصدر: البيان الإلكتروني

انفصلت اليوم الجمعة 6 عربات من القطار رقم 82 المتوجّه من القاهرة إلى أسوان، أثناء سيره عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، دون إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت محافظة أسيوط، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات الأزمات والكوارث، بانفصال 6 عربات من القطار رقم 82 المتوجّه من القاهرة إلى أسوان، أثناء سيره عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، في الثالثة والنصف صباحاً وفق صحف مصرية.



وفي هذا السياق، انتقل المهندس السكرتير العام، مساعد أسيوط نبيل الطيبي، وبرفقته قوات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف، وقوات الشرطة، واستدعي جرار من محطة أسيوط، وسحب العربات المنفصلة، وتوصيلها بالقطار المذكور، دون وقوع أي خسائر بشرية، مؤكداً إن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة، ولم يتجاوز معدل التأخير عن ساعة واحدة، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات.