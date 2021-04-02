شاهد.. "ثلوج الربيع" تفاجىء سكان مدينة روسية ساحلية

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاجأ سكان مدينة ماغادان؛ الواقعة إلى أقصى الشرق الروسي، بعاصفة من الثلوج "الربيعية" دامت 24 ساعة، ما أدى إلى انقطاع الطرقات وشل حركة السير.

وكان خبراء الأرصاد الجوية توقعوا "طقساً سيئاً" غير إنهم لم يكونوا بانتظار الثلج أبداً، وفقاً لـ "يورونيوز".

وتقع ماغادان قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا، وهي مدينة ساحلية تطل على بحر أوخوتسك.