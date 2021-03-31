مريض نفسي يمزق جسد والدته بـ 17 طعنة

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم شاب على قتل والدته بـ 17 طعنة نافذة في مدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية المصرية، وكان الشاب في حالة هياج شديد حين مهاجمته لوالدته "51 عاماً" وقتلها بهذه الطريقة الوحشية. وتم نقل جثتها إلى مستشفى الخانكة العام.

وألقى القبض على المتهم وهو "مريض نفسي" وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار على حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بالتحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الإصابات وسبب الوفاة وحجز المتهم على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية وطلب تحريات المباحث، وفقاً لموقع "المصري اليوم".

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا بوقوع جريمة قتل بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حيث طعن مريض نفسي "25 سنة" والدته حتى الموت بسلاح أبيض «سكين» وسدد لها 17 طعنة بأنحاء جسدها.

وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية والعميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي، قيام الشاب بطعن والدته "عاملة نظافة بمستشفى" وسدد لها حوالي 17 طعنة بجميع أنحاء جسدها. وتوصلت تحريات المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث قسم الخصوص أن المتهم مريض نفسي ويعالج لدى الأطباء وكان نزيلا في إحدى المصحات النفسية لفترة.

وتم تحويل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي للجثة وحبس المتهم وطلب تحريات المباحث وبيان سلامة قوي المتهم العقلية.