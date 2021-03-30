بعد قصة حب من الطفولة و24 سنة زواج .. يقتل زوجته بسبب 3 جنيهات

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم زوج بريطاني في الـ49 من عمره على قتل زوجته خنقًا وتخلص من جثتها بإلقائها في حديقة ريفية على الرغم من أنهما كانا حبيبين منذ الطفولة واستمر زواجهما لمدة 24 عامًا.

وفي التفاصيل فقد خنق الزوج "توماس ماكان" زوجته "إيفون" في حمام منزلهما بمدينة "ستوكبورت" في مقاطعة "مانشستر الكبرى" بإنجلترا، بعد أن تشاجرا بسبب كيس من شرائح البطاطس المجمدة ثمنه 3 جنيهات إسترلينية، بحسب موقع صدى البلد.

وعمد الزوج في أعقاب ذلك إلى تقطيع جثة زوجته التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 46 عامًا، وكان يراسل ويرد على رسائل أبنائهما متظاهرًا بأن الضحية مازالت على قيد الحياة، وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر أمس، الاثنين.

واعترف "توماس ماكان" في وقت لاحق خلال تحقيقات الشرطة بقتله زوجته وتخلصه من جثتها بعد أن "فقد السيطرة على أعصابه وعجز عن التوقف"، كما اعترف أمام محكمة بريطانية بجريمته في الـ23 من مايو لعام 2020، ومن المقرر أن يصدر ضده حكم خلال الأسبوع الجاري.

وأفاد ممثل هيئة الادعاء "أندرو سميث" خلال جلسات المحاكمة بأن "توماس ماكان" والضحية لديهما 4 أبناء، وتعود بداية علاقتهما إلى قرابة 32 عامًا، وارتكب الزوج جريمته في شهر مايو من العام الماضي.

وأشير أيضًا إلى أن "إيفون ماكان" كانت قد بدأت في علاقة مع شخص آخر في عام 2013، وهو ما أشعل غيرة زوجها وأسفر عن انهيار علاقتهما الزوجية وفي النهاية قُتلت على يده، وكان الفتيل الذي أدى إلى اشتعال خلافهما وانتهى بمصرعها هو مجرد كيس من شرائح البطاطس المجمدة.

يذكر أنه بعد العثور على جثة الضحية مُقطعة إلى أجزاء، ساعدت تسجيلات كاميرات مراقبة في كشف جريمة الزوج، حيث شوهد يحمل أكياس قمامة إلى سيارته وأيضًا شوهد أثناء سيره في اتجاه حديقة محلية للتخلص منها هناك، كما تبين أنه مصاب بخدوش على وجنته وذراعيه ويديه وأُلقي القبض عليه، وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه لم يتم التوصل سوى إلى 50 في المائة من جثة الضحية.