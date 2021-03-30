معمر القذافي يعود في فيلم لمحيي إسماعيل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري، محيي إسماعيل، أمس الاثنين، عن تطورات جديدة بشأن مشروعه السينمائي الخاص بتجسيد شخصية الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في فيلم.

وقال في ندوة تكريمه بالدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إنه من المفترض أن يخرج هذا الفيلم إلى النور خلال العام الحالي، من إنتاج شركة إنجليزية.

وكشف أن الممثل الأمريكي، جورج كلوني، ونجمة عالمية كبيرة، مرشحان لمشاركته بطولة هذا الفيلم.

وأوضح محيي إسماعيل أن فيلم معمر القذافي عكف على كتابته منذ 18 عاما، وجاءت له فكرة تقديمه عندما كان في زيارة الكاتب الراحل، مع سعد الدين وهبة، الذي جعله يلتقي بالزعيم الليبي الراحل.

وتابع إسماعيل: "أخبرني وهبة أنني سوف أجسد شخصية القذافي في فيلم، وذهبت إلى الرئيس الليبي والتقيت به".

وأشار الممثل المصري إلى أن معتز نجل القذافي، الذي قتل إلى جانبه، كان أحد أصدقائه المقربين، ودعمه بـ 12 كتابا عن والده من أجل تقديم الفيلم.

يذكر أن من أشهر أفلامه محيي إسماعيل: "الإخوة الأعداء" مع ميرفت أمين، و"بئر الحرمان" و"خللي بالك من زوزو" مع سعاد حسني، و"حد سامع حاجة" مع رامز جلال.