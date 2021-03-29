شاهد .. حادث قطار سوهاج يكشف قصة مأساوية لأشهر ناجية

المصدر: البيان الإلكتروني

قصة مأساوية، كشفها حادث قطاري سوهاج في مصر، لأشهر ناجية من الحادث وهي السيدة سمرة الراوي، التي تبلغ من العمر 58 عاماً والتي ظهرت في فيديو بعد الحادث تشكو من عقوق ابنها.

وقال ياسر جمال، ابن السيدة سمرة، في أول تعليق له على ما قالته أمه عقب استخراجها من تحت أنقاض إحدى عربات القطار المنكوب، عن قيامه بطردها من المنزل وأنها كانت متجهة إلى القاهرة للعيش بجوار السيدة زينب، «هذا غير صحيح وأنا مشفتش أمي من أسبوع وهي تركتني وراحت عند أختها في قرى الشرق في نجع حمادي».

وتابع «أمي بتدعي علي افتراء وكذبا أنا اللي جبتها بعد وفاة زوجها الثاني للعيش معي علشان هي أمي رغم تركها لنا صغارا بعد وفاة والدي اللي هو زوجها الأول».

وأضاف «ياسر»، الذي يسكن في منطقة الساحل في مدينة نجع حمادي، «بعد ما آتت معي وقبلت العيش معي بجوار بناتها وقولت لها أنا على باب الله اللي هيرزقني به ربنا هديهولك بس اديني حق علبة السجائر، واستمرينا على هذا الحال فترة طويلة، من أسبوع طلبت مني أن تذهب إلى شقيقتها للاطمئنان عليها فسمحت لها».

بينما أكدت السيدة سمرة أن "ولدها طردها يوم الحادث من المنزل وكانت متوجهة إلى السيدة زينب في القاهرة للعيش هناك بعدما ضاقت الدنيا عليها".

وبعد علاجها في مستشفى طهطا العام، نقلها المسؤولون لدار مسنين في سوهاج، كما منحها حزب مستقبل وطن شقة وعدد من النواب أعطوها مبلغا من المال.

وأجرى برنامج "من مصر"، الذي يعرض على شاشة "CBC" مواجهة بين السيدة سمرة الراوي ونجلها ياسر جمال، بعد أن اتهمته والدته بأنه طردها من الشقة.

وقال ياسر، إنه بصحة جيدة طالما والدته بخير، "أنا والله ما أقدر أزعلها، أنا مش مزعلها ولا أقدر أزعلها، أقسم بالله الكلام اللي بتقوله أمي ده ما حصل، اسألوها إمتى حصل ده، أنا عاوز أعرف الإجابة، أنا في حالة ذهول من ساعة ما سمعتها بعد الحادث تتكلم عني"، فيما ردت والدته على الهواء: "إنت كذاب".

وردت السيدة، "الكلام ده سمعته كتير وكل مرة يقول كده وبعد 3 أيام مشاكله تزيد معايا مرة تانية"، موضحة أنها لا تريد أن تتحدث مع نجلها، حيث وجهت حديثها لمقدمي البرنامج "اوعوا تزعلوني منكم، الواد ده كذاب، مش عاوزه أكلمه"، فرد عليها نجلها: "ليه كده يا أمي"، فردت عليه: "بقيت أمك دلوقتي؟ أنا مش أمك".

فيما قالت السيدة: "حقي يدهولي ربنا، مش مسامحاك لليوم العظيم، هو في حالة وأنا في حالي"، ووجهت حديثها للإعلاميين: "ليه بتدخلوني في حكاوي مع ابني، ليه بتغصبوني على الكلام معاه"، وقامت بغلق الهاتف.