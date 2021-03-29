وفاة عريس أردني بعد أسبوع واحد من يوم زفافه

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أسبوع واحد من يوم زفافه، توفي الشاب الأردني قصي أحمد محمود عبد القادر المبيضين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتسببت وفاة العريس قصي بحزن عميق بين أهله وأقاربه، وفقاً لموقع "خبرني".

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا كبيراً في أعداد الإصابات، حيث سجلت المملكة يوم أمس الأحد 82 وفاة و7183 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 589 ألف حالة و6554 وفيات.

واتخذ الأردن منذ مارس من العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة تتغير مواعيده بحسب الحالة الوبائية وأعداد الإصابات.