في عملية نادرة.. استخراج جنين من داخل جنين في عمان

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى قسم جراحة الأطفال بالمستشفى السلطاني في سلطنة عمان عملية جراحية نادرة تمثلت في استئصال جنين من داخل جنين لطفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر.

وتعد حالة نادرة الحدوث عالميًا لكونها تتم في ظروف استثنائيةن وفق وزارة الصحة العمانية.

وقد أجرت العملية لطفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر، بطاقم طبي ترأسه الدكتور محمد بن جعفر الساجواني، استشاري أول، رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى السلطاني.

وبعد ثلاثة أيام من إجراء العملية تم التحقق من الفحوصات والمؤشرات التي أثبتت نجاح هذه العملية النوعية.

وتعرف هذه الظاهرة الطبية بـ Fetus in Feto، وتحدث بنسبة 1 بين كل 500 ألف حالة ولادة حية على مستوى العالم.