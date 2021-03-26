ما هو "بلف الخطر" المتسبب في كارثة قطاري سوهاج؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه أثناء مسير قطار 157 مميز "الأقصر - الإسكندرية" بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

وطالبت النيابة العامة، الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.

بلف الخطر

وأكد عبد الفتاح فكري، رئيس نقابة العاملين بهيئة السكة الحديد، أهمية بلف الخطر في قطارات السكة الحديد.

وقال فكري، إن بلف الخطر متواجد في كل عربة من عربات القطارات، ويستخدم لتعطيل حركة القطار حال وجود خطر.

بعض الركاب يستخدمونه بطريقة خاطئة

وأضاف رئيس نقابة العاملين بهيئة السكة الحديد، أن بلف الخطر له استخدامات ضرورية، ولكن بعض الركاب يستخدمونه بطريقة خاطئة، نتيجة للجهل بخطورتها وعدم الوعي.

ونقل موقع مصراوي عن مصدر بهيئة السكة الحديد، قوله إن بلف الخطر متواجد في كل عربة من عربات السكة الحديد، وهو عبارة عن علبة صغيرة تشبه علبة الكهرباء المنزلية، ومغلف بالزجاج، وتضم بداخلها شدادة، ويتم استخدامها عند استشعار الراكب بالخطر يتوجه إلى بلف الخطر، وتحطيم الزجاج وعند سحب الشدادة بقوة يتوقف القطار".

فرملة لحركة القطار بالكامل

وأضاف : "بلف الخطر يتحكم في السيطرة على سرعة القطار، ويعمل فرملة سريعة لحركة القطار بالكامل، حيث تحدث فرملة هوائية "تفريغ الهواء بالقطار"

ولفت إلى أن فكرة "بلف الخطر" موجودة ومعتمدة في كل قطارات السكك الحديدية في العالم وحتى في قطارات المترو، ويستخدمها الراكب عند استشعار الخطر.

وأشار المصدر إلى أن واقعة سحب بلف الخطر، متكرر حدوثها في أغلب رحلات القطار، ويتم التعامل معها، ولكن هذه المرة حدثت الكارثة، موضحا أنه عندما يقوم الراكب بسحب بلف الخطر وتوقف القطار، يتوجه رئيس القطار إلى مكان سحب البلف والعمل على إرجاعه عبر مفتاح مخصص لذلك.

وتابع: "في أغلب الأحيان، من يقوم بفك وإرجاع بلف الخطر، مساعد قائد القطار، الذي ينتقل من عربة القيادة حتى يصل إلى العربة مركز العطل، موضحا أن ذلك الأمر يستبب في تأخيرات للقطار، ويستغرق وقتا أطول في عودة الحركة".

ولتفادي هذه المشكلة، أكد المصدر، أنه من المفترض تشغيل جهاز التحكم الآلي بالقطارات الذي يشكف المسافة بين كل قطار.

وأًصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا عاجلا حول أسباب وقوع حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وتابعت: "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 ، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 ، ما أدى الى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).