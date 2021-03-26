"الناس ماتت خلاص..الواد مات يا محمود".. صرخات الناجين من حادث قطاري سوهاج

المصدر: البيان الإلكتروني

"الناس ماتت خلاص"..صرخة حزن أطلقها شاب مصري وهو يستغيث بأحد أقاربه، وذلك بعد حادث تصادم قطاري سوهاج، اليوم الجمعة الذي خلف 32 قتيلاً و114 مصايا.

وأطلق الناجون من الحادث صراخ لإنقاذ المصابين، فيما أخذ آخرون يبحثون عن ذويهم وأصدقائهم بين أشلاء الضحايا، وأسفل عربات القطار.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، توفير 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج.

ووسط حالة من الصدمة والذهول، وقف شاب يستغيث عبر الهاتف بأحد أقاربه، وانتابته حالة من الهلع ولم يتوقف عن ترديد جملة "الناس ماتت خلاص الواد مات يا محمود".

فيما كان آخرون يصرخون بجواره: "أصحابنا فين مش لاقيين أصحابنا الحقونا يا ناس بنموت".

وأصدرت هيئة السكة الحديد بيانًا حول حادث التصادم الذي وقع في مركز طهطا بسوهاج وخلف ضحايا ومصابين.

وأكدت وزارة النقل المصرية أن مجهولين أوقفوا القطار الأول في سوهاج باستخدام مكابح الطوارئ مما تسبب في اصطدام القطار الآخر به.

وقالت الوزارة إنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر ـ الإسكندرية بين محطتى المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

وأضافت : وفى هذه الاثناء وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجارى حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارى المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية وفاة 32 شخصاً وإصابة 114آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة إنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وكان مصدر بهيئة الإسعاف، أكد اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، وسقوط عدد من الضحايا.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه يتابع حادث تصادم قطاري سوهاج مع وزيري النقل والصحة، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات.