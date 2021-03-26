فيديو يوثق لحظة وقوع حادث تصادم قطاري سوهاج المروع

المصدر: البيان الإلكتروني

وثقت كاميرات المراقبة لحظات وقوع حادث تصادم قطاري سوهاج الذي أدى إلى وفاة 32 شخصاً وإصابة 108 آخرين فى الحادث .

ويظهر الفيديو اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف.

ونتج عن التصادم خروج 3 عربات عن القضبان، وسقوط عدد من الضحايا.

إلى ذلك قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عاينناه اليوم بتصادم قطارين فى محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم.

وتابع الرئيس السيسى: "إننى إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتى بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أنه يتابع حادث قطاري سوهاج،مشيراً إلى ان كل من تسبب في الحادث سينال الجزاء الرادع.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه يتابع حادث تصادم قطاري سوهاج مع وزيري النقل والصحة، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات

وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث وتقديم الدعم اللازم وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

وأكدت وزارة النقل المصرية أن مجهولين أوقفوا القطار الأول في سوهاج باستخدام مكابح الطوارئ مما تسبب في اصطدام القطار الآخر به.

وقالت الوزارة إنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر ـ الإسكندرية بين محطتى المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

وأضافت : وفى هذه الاثناء وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجارى حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارى المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.